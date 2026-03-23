الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العميل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان: لا أزمة رغيف والأفران تعمل بشكل طبيعي

2026-03-23 | 11:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان: لا أزمة رغيف والأفران تعمل بشكل طبيعي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
طمأن رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري اللبنانيين إلى انه "لا أزمة خبز والافران تعمل بشكل طبيعي".

وقال في بيان: "في ظل الظروف الراهنة والاوضاع الاجتماعية والاقتصادية ومتابعة أوضاع العمال في المهنة وخاصة بعد الأوضاع الصعبة التي يعانونها من تهجير ونزوح واقفال العديد من المؤسسات والمحال الصناعية والتجارية والمخابز والافران بسبب العدوان المستمر والمتصاعد وتهجير ونزوح عمال المهنة وعدم ايلاء قضاياهم ومصيرهم اي اهتمام، وفي غياب كلي للوزرات المعنية. ولان رغيف الخبز حق مقدس لجميع المواطنين وأيضا حقوق العمال مقدسة، نطمئن الجميع أن لا أزمة خبز في البلاد، وان ما حصل بالأمس في مدينة صيدا من فقدان الخبز سببه عطلة العيد واستضافة أهلنا من الجنوب بسبب الحرب، واليوم تعمل الافران بشكل طبيعي والخبز متوفر في الافران والمحال التجارية".

وأضاف: "نسأل اليوم أين هم الغيارى على حقوق العمال وزيادة اجورهم؟ اين هم اليوم للوقوف الى جانب عمالهم في هذه الظروف الصعبة. لذلك نناشد المعنيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة نواف سلام النظر الى قضايا العمال الشريحة الكبرى والتي تعاني الأمرين في الأوضاع الراهنة، هم التهجير والنزوح وترك مصادر ارزاقهم وهم الإيواء ومراكز الإيواء، والذين خارج مراكز الإيواء لغاية اليوم يسجلون بياناتهم على منصة وزارة الشؤون الاجتماعية ولم يتلقوا اي اتصال من المعنيين بالوزارة".

ورأى أنه "ان الأوان للوقوف الى جنب الذين تركوا بيوتهم وارزاقهم واعمالهم ومصادر عيشهم في مدنهم وقراهم".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

المخابز

بيروت

لبنان:

والأفران

طبيعي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
14:28

أدرعي: اعتقلنا مسلحين من وحدة قوة الرضوان... والعناصر وصلوا من البقاع إلى جنوب لبنان في بداية عملية زئير الأسد

LBCI
أمن وقضاء
13:57

وحدة إدارة مخاطر الكوارث: 1039 شهيدا و2876 جريحا و133,678 نازحا

LBCI
أمن وقضاء
12:21

تشييع صونيا فرنجية بمأتم سياسي وشعبي في بلدة الشيخ طابا

LBCI
خبر عاجل
11:39

إنذار إسرائيلي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فوراً

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:10

الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي على عريض دبين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-07

الـLBCI في جبّانة "آل شكر"...ومشاهد للمقبرة التي فتحها الجيش الإسرائيلي خلال عمليّة الإنزال

LBCI
أخبار دولية
2026-03-20

وزير الخارجية الفرنسيّ: لا أرى نهاية واضحة للصراع في الشرق الأوسط على الأمد القريب

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-20

الخارجية السورية: الاعتداء في جنوب سوريا اليوم يأتي تحت حجج مصطنعة ضمن سياسة التصعيد الإسرائيلي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

أميركا لن تضرب ايران بعد الان لهذا السبب…

LBCI
آخر الأخبار
14:30

مقدمة النشرة المسائية 23-3-2026

LBCI
أمن وقضاء
10:40

رئيس بلدية الحازمية للـLBCI: تفاجأنا بما حصل ونتمنى ألا نضطر لاتخاذ اجراءات لا نريدها

LBCI
أمن وقضاء
10:36

إستهداف شقة في الحازمية... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:57

وزير إسرائيلي يدعو لجعل نهر الليطاني حدودًا فاصلة… وإسرائيل تكثّف استهداف الجسور لعزل جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

وقفة تضامنية للّجان الطبية في المستشفيات ونقابة الأطباء في بيروت رفضًا لاستهداف القطاع الصحي

LBCI
آخر الأخبار
07:08

سلام مغادراً قصر بعبدا: أنا على تواصل يومي مع الرئيس عون ونعمل جميعاً لوقف الحرب في أسرع وقت ممكن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:05

غارات إسرائيلية تطال صور وجسر القاسمية… واستهدافات في بنت جبيل ومجدل سلم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:02

غارة إسرائيلية تدمر جسر القعقعية على نهر الليطاني وغارات تطال قرى في قضاء النبطية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:50

الجيش الإسرائيلي: العثور على مربض صواريخ مضادة للدروع ووسائل قتالية في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
17:45

وسائل إعلام إسرائيلية: تقديرات عسكرية بأن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته إيران باتجاه شمال إسرائيل قبل نحو نصف ساعة قد سقط داخل الأراضي اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
07:53

شركة طيران الشرق الأوسط: هذه الرحلات من 24 ولغاية 30 آذار

LBCI
خبر عاجل
17:47

وسائل إعلام إسرائيلية: لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران تستهدف قوات إسرائيلية في جنوب لبنان أم كانت تقصد هدفًا داخل إسرائيل وأخطأت إصابته

LBCI
خبر عاجل
12:53

بالصورة: عقد إيجار الشقة التي تم استهدافها عصرًا في الحازمية...

LBCI
خبر عاجل
17:46

وسائل إعلام إسرائيلية: يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يصيب فيها صاروخ باليستي إيراني لبنان خلال الحرب الحالية

LBCI
خبر عاجل
11:39

إنذار إسرائيلي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فوراً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:59

إسرائيل استهدفت قعقعية الجسر ودمّرته بالكامل...اليكم التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More