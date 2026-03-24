انذار اسرائيلي الى سكان برج الشمالي...

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 24, 2026

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في منطقة برج الشماليوقال أدرعي: "نشاطات حزب الله تجبر الجيش الاسرائيلي على العمل ضده وبقوة. الجيش لا يريد المساس بكم".وأضاف: "حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا".وابع: "لضمان سلامتكم أخلوا منازلكم فوراً وانتقلوا إلى شمال نهر الزهراني".