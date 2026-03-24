انذار اسرائيلي الى سكان برج الشمالي...

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في منطقة برج الشمالي
⭕️نشاطات حزب الله الإرهابي تجبر جيش الدفاع على العمل ضده وبقوة. جيش الدفاع لا يريد المساس بكم.
⭕️حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا.
⭕لضمان سلامتكم أخلوا منازلكم فوراً وانتقلوا إلى شمال نهر… pic.twitter.com/S15LfQ3FCF
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 24, 2026
#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في منطقة برج الشمالي
⭕️نشاطات حزب الله الإرهابي تجبر جيش الدفاع على العمل ضده وبقوة. جيش الدفاع لا يريد المساس بكم.
⭕️حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا.
⭕لضمان سلامتكم أخلوا منازلكم فوراً وانتقلوا إلى شمال نهر… pic.twitter.com/S15LfQ3FCF