البيطار ختم تحقيقاته في انفجار مرفأ بيروت

علمت الـLBCI أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ختم تحقيقاته في الملف وهو في صدد ارسال الملف الى النيابة العامة التمييزية لابداء المطالعة بالأساس وابداء الرأي بما خص الاجراءات المتعلقة بالمتروكين رهن التحقيق.