الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الدفاع عزى باستشهاد النقيب إيلي الخوري في كفرجرة
أمن وقضاء
2026-06-09 | 10:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الدفاع عزى باستشهاد النقيب إيلي الخوري في كفرجرة
عزى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، بعد ظهر اليوم، باستشهاد النقيب الشهيد إيلي الخوري، خلال مراسم تقبّل التعازي التي أُقيمت في صالون كنيسة مار يوحنا المعمدان في كفرجرة.
وتوجه اللواء منسى إلى عائلة الشهيد ومحبيه بأصدق مشاعر المواساة، مشيدا بـ"ما تركه من أثر طيب في محيطه وما عُرف به من إخلاص وتفان"، متمنيا "أن تبقى ذكرى الشهداء حافزا لتعزيز الاستقرار وترسيخ قيم الوفاء والانتماء الوطني".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الدفاع
باستشهاد
النقيب
الخوري
كفرجرة
التالي
الجيش: توقيف شخصين في عيحا أحدهما سوري لحيازتهما أسلحة وذخائر حربية وفلسطينيّ في الصفرا لتعاطيه المخدّرات وترويجها
قوى الأمن في عيدها الـ165: نجدد العهد على أداء الواجب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-08
استشهد جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية... قيادة الجيش شيّعت النقيب ايلي الخوري (صور)
أخبار لبنان
2026-06-08
استشهد جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية... قيادة الجيش شيّعت النقيب ايلي الخوري (صور)
0
آخر الأخبار
2026-06-06
رئيس حزب الكتائب اتصل بقائد الجيش معزيًا باستشهاد العميد وسام صبرا والنّقيب إيلي خوري والعسكريّ حسين غزال في الغارة الإسرائيليّة في الجنوب
آخر الأخبار
2026-06-06
رئيس حزب الكتائب اتصل بقائد الجيش معزيًا باستشهاد العميد وسام صبرا والنّقيب إيلي خوري والعسكريّ حسين غزال في الغارة الإسرائيليّة في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-08
كفرجرة ودعت الرائد الشهيد…
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-08
كفرجرة ودعت الرائد الشهيد…
0
أخبار لبنان
03:41
الوزير عيسى الخوري مدّد استثنائياً المهل للشهادات والافادات الصناعية حتى نهاية أيلول 2026
أخبار لبنان
03:41
الوزير عيسى الخوري مدّد استثنائياً المهل للشهادات والافادات الصناعية حتى نهاية أيلول 2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:25
النازحون سيعودون الى قراهم يوما ما... لكن متى وكيف؟
أمن وقضاء
13:25
النازحون سيعودون الى قراهم يوما ما... لكن متى وكيف؟
0
أمن وقضاء
13:22
الحروب لم تعد تُخاض فقط بالسلاح... بل بالمعلومة والسرعة في تحليلها
أمن وقضاء
13:22
الحروب لم تعد تُخاض فقط بالسلاح... بل بالمعلومة والسرعة في تحليلها
0
أمن وقضاء
13:20
رد الفعل الإسرائيلي بعد اختراق عنصر من حزب الله المنطقة التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان عسكرياً وأمنياً
أمن وقضاء
13:20
رد الفعل الإسرائيلي بعد اختراق عنصر من حزب الله المنطقة التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان عسكرياً وأمنياً
0
أمن وقضاء
13:15
١٠٠ يوم على الحرب... خسائر كارثية واليكم الأرقام بين البشر والحجر والإقتصاد
أمن وقضاء
13:15
١٠٠ يوم على الحرب... خسائر كارثية واليكم الأرقام بين البشر والحجر والإقتصاد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-07
بعد الإحتفال بإفتتاح مطار القليعات... اللبنانيون يسألون: هل يُنجز المشروع ومتى تنطلق أول رحلة؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-07
بعد الإحتفال بإفتتاح مطار القليعات... اللبنانيون يسألون: هل يُنجز المشروع ومتى تنطلق أول رحلة؟
0
آخر الأخبار
2026-05-08
وكالة تسنيم الإيرانية: أصوات إطلاق النار تسمع منذ ساعتين في المنطقة القريبة من مضيق هرمز
آخر الأخبار
2026-05-08
وكالة تسنيم الإيرانية: أصوات إطلاق النار تسمع منذ ساعتين في المنطقة القريبة من مضيق هرمز
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-06
بين بيروت وطهران وواشنطن وتل أبيب... من يملك قرار الحرب والسلم في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-06
بين بيروت وطهران وواشنطن وتل أبيب... من يملك قرار الحرب والسلم في لبنان؟
0
صحة وتغذية
2026-05-19
حرقان القدمين قد يكشف مرضاً خطيراً... أطباء يحذرون من تجاهل الأعراض
صحة وتغذية
2026-05-19
حرقان القدمين قد يكشف مرضاً خطيراً... أطباء يحذرون من تجاهل الأعراض
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
روجيه فغالي الأسرع في الجولة الاولى من سباقات تسلق الهضبة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
روجيه فغالي الأسرع في الجولة الاولى من سباقات تسلق الهضبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فرحة البكالوريا... تهوّر على الطرقات!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فرحة البكالوريا... تهوّر على الطرقات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
البنتاغون يمنع التعاطي مع شركات صينية لتعاملها مع الجيش الصيني
تقارير نشرة الاخبار
13:43
البنتاغون يمنع التعاطي مع شركات صينية لتعاملها مع الجيش الصيني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
في مونديال العم سام كل المعايير معرضة للخرق
تقارير نشرة الاخبار
13:41
في مونديال العم سام كل المعايير معرضة للخرق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مونديال 2026 على الأبواب... هذه أبرز الخيارات لمتابعة المباريات مع التكاليف
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مونديال 2026 على الأبواب... هذه أبرز الخيارات لمتابعة المباريات مع التكاليف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هذه تفاصيل زيارة جنبلاط لقطر…
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هذه تفاصيل زيارة جنبلاط لقطر…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فيصل كرامي... بين الامس واليوم
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فيصل كرامي... بين الامس واليوم
0
أمن وقضاء
13:25
النازحون سيعودون الى قراهم يوما ما... لكن متى وكيف؟
أمن وقضاء
13:25
النازحون سيعودون الى قراهم يوما ما... لكن متى وكيف؟
0
أمن وقضاء
13:22
الحروب لم تعد تُخاض فقط بالسلاح... بل بالمعلومة والسرعة في تحليلها
أمن وقضاء
13:22
الحروب لم تعد تُخاض فقط بالسلاح... بل بالمعلومة والسرعة في تحليلها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:31
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية
أخبار لبنان
07:31
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية
2
أمن وقضاء
02:35
انذار عاجل الى إلى سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها
أمن وقضاء
02:35
انذار عاجل الى إلى سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها
3
أخبار لبنان
05:21
دار الفتوى: الثلاثاء 16 حزيران أول أيام السنة الهجرية
أخبار لبنان
05:21
دار الفتوى: الثلاثاء 16 حزيران أول أيام السنة الهجرية
4
فنّ
10:31
نادين الراسي لوزيرة التربية: "خلّيكي متمسّكة بالامتحانات" (فيديو)
فنّ
10:31
نادين الراسي لوزيرة التربية: "خلّيكي متمسّكة بالامتحانات" (فيديو)
5
أخبار لبنان
05:09
حزب الله بشأن الرد الصاروخي الإيراني: هذا الدعم لحقوقنا المشروعة وتحمُّل تكلفته المادية والسياسية يؤكد أن ايران هي من تساند لبنان
أخبار لبنان
05:09
حزب الله بشأن الرد الصاروخي الإيراني: هذا الدعم لحقوقنا المشروعة وتحمُّل تكلفته المادية والسياسية يؤكد أن ايران هي من تساند لبنان
6
أخبار لبنان
09:04
الرئيس عون: من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح "حزب الله"
أخبار لبنان
09:04
الرئيس عون: من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح "حزب الله"
7
خبر عاجل
07:18
القناة 14 الإسرائيلية: المجلس المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت من دون موافقة سياسية
خبر عاجل
07:18
القناة 14 الإسرائيلية: المجلس المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت من دون موافقة سياسية
8
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More