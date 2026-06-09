وزير الدفاع عزى باستشهاد النقيب إيلي الخوري في كفرجرة

عزى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، بعد ظهر اليوم، باستشهاد النقيب الشهيد إيلي الخوري، خلال مراسم تقبّل التعازي التي أُقيمت في صالون كنيسة مار يوحنا المعمدان في كفرجرة.



وتوجه اللواء منسى إلى عائلة الشهيد ومحبيه بأصدق مشاعر المواساة، مشيدا بـ"ما تركه من أثر طيب في محيطه وما عُرف به من إخلاص وتفان"، متمنيا "أن تبقى ذكرى الشهداء حافزا لتعزيز الاستقرار وترسيخ قيم الوفاء والانتماء الوطني".