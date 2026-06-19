الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أطلق النار على زميله وأصابه في قدميه بسبب منافسة في العمل... ومفرزة بعبدا القضائية توقفه بكمين محكم

أمن وقضاء
2026-06-19 | 08:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أطلق النار على زميله وأصابه في قدميه بسبب منافسة في العمل... ومفرزة بعبدا القضائية توقفه بكمين محكم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أطلق النار على زميله وأصابه في قدميه بسبب منافسة في العمل... ومفرزة بعبدا القضائية توقفه بكمين محكم

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي أنه بناءً على شكوى مقدّمة لدى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة من المواطن: (ح. ز.) ضدّ المدّعى عليه (ع. ز. مواليد عام 1995، لبناني) بجرم إطلاق نار ومحاولة قتل وتهديد بالقتل، وذلك بتاريخ 12-6-2026، في مدينة الشّويفات، بسبب منافسة في العمل وأنّ الأخير لاذ بالفرار بعد أن أطلق النّار باتّجاه المدّعي وسيّارته فأصابه في قدميه الاثنتين، كما أصيبت السّيّارة بعدّة طلقات ناريّة، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، وبالتّنسيق مع مفرزة البحث والتّدخل (BRI) في الوحدة ذاتها، تمكّنت المفرزة المذكورة من نصب كمينٍ محكمٍ وتوقيف المشتبه فيه، بعد أن استطاعت تحديد مكان وجوده.

وضُبِطَ بحوزته بندقيتان حربيّتان نوع “كلاشنكوف”، ومسدّس حربي، وذخائر. وتبيّن وجود ملاحقات عدليّة بحقّه، بجرم أسلحة وإطلاق نار.

وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القضاء المختص، عملًا بإشارته.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

النار

زميله

وأصابه

قدميه

منافسة

العمل...

ومفرزة

بعبدا

القضائية

توقفه

بكمين

LBCI التالي
الداخلية تشدد إجراءات ضبط مخالفات الدراجات النارية في بيروت اعتباراً من 24 حزيران
حزب الله: العدو الإسرائيلي أمعن في خروقاته المتمادية لوقف إطلاق النار... وسنبقى بالمرصاد لأيّ اعتداء
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-04-27

بكمينٍ محكم في وسط بيروت... شعبة المعلومات توقف مطلوباً للقضاء بجرائم مختلفة

LBCI
أمن وقضاء
2026-06-14

مفرزة صيدا القضائية أوقفت شخصًا كان يقوم بأعمال منافية للآداب ويتّخذ غرفة خاصّة داخل نادٍ رياضي مقرًا لممارساته وتعاطي المخدّرات

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-23

مكي من قصر بعبدا : تثبيت وقف إطلاق النار وتوسيعه ضرورة لوقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-07

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة آخر جراء عملية إطلاق النار التي وقعت اليوم قرب كوخاف يائير

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:46

الداخلية تشدد إجراءات ضبط مخالفات الدراجات النارية في بيروت اعتباراً من 24 حزيران

LBCI
أمن وقضاء
07:10

حزب الله: العدو الإسرائيلي أمعن في خروقاته المتمادية لوقف إطلاق النار... وسنبقى بالمرصاد لأيّ اعتداء

LBCI
أخبار لبنان
05:28

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا أكثر من 80 مقر قيادة ومنصة إطلاق وبنية تحتية أخرى تابعة لحزب الله

LBCI
أمن وقضاء
04:00

نقيبا المحامين في طرابلس وبيروت عرضا ووفد مع مدعين عامين إشكاليات تعترض انتظام العمل القضائي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-02-22

ترامب: سأرسل سفينة مستشفى إلى غرينلاند

LBCI
خبر عاجل
2026-06-17

نص مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية كما وزعته الولايات المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-24

الرئيس عون بحث مع رسامني في تأهيل طريق ضهر البيدر ومتابعة ملف مطار رينه معوض

LBCI
خبر عاجل
09:22

غارات تستهدف النبطية وكفرصير عقب اعلان وقف النار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

على المقلب الإسرائيليّ إصرار في استكمال الاستهدافات على لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

استهدافات إسرائيلية تطال البقاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:48

تصعيد إسرائيليّ في بلدات قضاء النبطية

LBCI
أخبار لبنان
07:16

جمعية نورج أطلقت المرحلة الثالثة من برنامج دعم القرى الجنوبية الحدودية

LBCI
أخبار لبنان
07:13

الرئيس الأميركيّ: لولا تدخلي لكانت إسرائيل قد سحقت لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:01

السفير المصريّ أكّد دعم مصر خيار الدولة في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:50

النائب علي فياض: بقاء أيّ جندي إسرائيليّ على أرضنا يؤكد شرعية المقاومة في قتاله والتصدي له

LBCI
أخبار دولية
03:19

فانس لم يتوجه إلى سويسرا

LBCI
أخبار لبنان
00:14

مجازر وسلسلة غارات نفّذها الجيش الإسرائيليّ في ظل وقف إطلاق النار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:07

انخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
05:36

بيان من وكيل رياض سلامة... هذا ما جاء فيه

LBCI
أخبار لبنان
00:14

مجازر وسلسلة غارات نفّذها الجيش الإسرائيليّ في ظل وقف إطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
04:03

بن غفير: لبنان كله يجب أن يحترق بعد مقتل أربعة جنود إسرائيليين

LBCI
أخبار لبنان
02:21

حصيلة غير نهائية للمجازر الإسرائيلية على قرى جنوب لبنان وبلداته

LBCI
خبر عاجل
12:55

محمود قماطي وسليمان فرنجية ووائل قسطنطين على لائحة العقوبات الاميركية

LBCI
خبر عاجل
03:31

إسرائيل تعلن مقتل أربعة من عسكرييها في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
00:03

الخارجية الأميركية فرضت عقوبات على مسؤولين لبنانيين متحالفين مع حزب الله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More