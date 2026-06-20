الجيش ينعى الشهيد المجند جميل نحّال الذي استشهد بغارة إسرائيلية على طريق كفررمان – النبطية

تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه المجند (مددت خدماته) جميل نحال الذي استشهد بتاريخ 20 /6 /2026 جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق كفررمان – النبطية.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

- من مواليد 24 /11 /2001 جبشيت – النبطية.

- حائز تهنئة العماد قائد الجيش مرتين.

- الوضع العائلي: عازب.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).