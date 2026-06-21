رضيعة حديثة الولادة عثر عليها في محلّة سقي طرابلس... هل من يعرف عنها أو عن أحد ذويها شيئًا؟

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة رضيعة (حديثة الولادة) عثر عليها في محلّة دوّار الملعب البلدي، في منطقة سقي طرابلس.



وطلبت المديرية من الذين لديهم أي معلومات عنها أو عن أحد ذويها، الاتّصال بفصيلة السويقة في وحدة الدرك الاقليمي على الرّقم 423387 -06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.