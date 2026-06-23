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فوج حرس بيروت يواصل إزالة الخيم الشاغرة في البيال ومحيط حرج بيروت وسباق الخيل
أمن وقضاء
2026-06-23 | 11:02
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فوج حرس بيروت يواصل إزالة الخيم الشاغرة في البيال ومحيط حرج بيروت وسباق الخيل
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان بأن فوج حرس مدينة بيروت يواصل، تنفيذاً لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، مؤازرة الفرق الفنية في البلدية في تنفيذ أعمال إزالة الخيم الشاغرة التي أخليت من قاطنيها في عدد من مناطق العاصمة.
وفي هذا الإطار، تستمر الأعمال في منطقة البيال، حيث جرى تفكيك عدد من الخيم التي تركها شاغلوها بعد عودتهم إلى مناطق سكنهم، على أن تُستكمل خلال الأيام المقبلة إزالة الخيم المتبقية تباعاً.
كما نفّذ فوج حرس بيروت عملية إزالة لعدد من الخيم الشاغرة المنتشرة على جانبي الطريق في محيط حرج بيروت وسباق الخيل، بعد التأكد من إخلائها بالكامل . وقد تم الإبقاء مؤقتاً على عدد محدود من الخيم لإتاحة المجال أمام أصحابها لنقل مقتنياتهم وأغراضهم الشخصية، تمهيداً لإزالتها بصورة نهائية خلال الساعات المقبلة.
وتندرج هذه الخطوات ضمن خطة بلدية بيروت الهادفة إلى إعادة تأهيل المواقع التي شهدت إقامة خيم مؤقتة، وإعادة استخدامها بما يخدم المصلحة العامة ويعزز انتظام المرافق والمساحات التابعة للمدينة.
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