وزير الاتصالات تفقد موقع الحريق في المستودعات التابعة للوزارة في الدكوانة وأعطى توجيهاته لفتح تحقيق

تفقد وزير الاتصالات شارل الحاج موقع الحريق الذي اندلع في المستودعات التابعة لوزارة الاتّصالات في منطقة الدكوانة، واطّلع ميدانيا على سير عمليات الإطفاء التي يقوم بها عناصر الدفاع المدني.



وطالب الوزير الحاج بـ"تكثيف الجهود لإخماد الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة"، مشددا على "ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة".



كما أجرى سلسلة اتصالات بالجهات والأجهزة المعنية، طالبا "تقديم كل أشكال المساعدة للمساهمة في السيطرة السريعة على الحريق والحدّ من الأضرار المحتملة".



وأعطى الحاج توجيهاته لفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق وتحديد حجم الأضرار الناتجة منه.