الجيش: تفكيك قنبلتَي طيران غير منفجرتَين من مخلفات العدوان الإسرائيلي

عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيك قنبلتَي طيران غير منفجرتَين من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدتَي شقرا – بنت جبيل وجويا - صور، ونقلتهما إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنهما.



وتشدد قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.