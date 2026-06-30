مفرزة استقصاء البقاع توقف ثلاثة مطلوبين للقضاء لتورّطهم بجرائم مختلفة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أنه نتيجةً للتّحريّات والاستقصاءات التي قامت بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت دورياتها بتواريخ 1، 9، و22-6-2026، وفي بلدة جلالا، ومحلة المدينة الصناعية، وبلدة طليا، من توقيف كل من:



- س. ر. (مواليد عام 1996، لبناني) مطلوب بموجب مذكّرتَي توقيف وخلاصة حكم بجرائم تأليف عصابة مسلّحة، وأسلحة.



- ب. أ. (مواليد عام 1981، لبناني) مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة



- ع. ب. (مواليد عام 1993، لبناني) مطلوب بموجب مذكرة توقيف وخلاصة حكم بجرائم محاولة قتل ونقل أسلحة وذخائر حربية.



وقد أُودع الموقوفون مع المضبوطات القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، عملاً بإشارة القضاء المختص.