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حواجز توعية للهيئة العربية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في زغرتا

أمن وقضاء
2026-07-06 | 07:00
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حواجز توعية للهيئة العربية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في زغرتا
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حواجز توعية للهيئة العربية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في زغرتا

أقامت الهيئة العربية لمكافحة المخدرات و"جمعية الشباب اللبناني للتنمية، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار آفة المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية، حواجز توعية في مدينة زغرتا، بهدف نشر الوعي بين المواطنين حول مخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع.

وتضمنت الحملة توزيع منشورات توعوية وإرشادية، وتقديم رسائل توجيهية للسائقين والمارة، ركزت على أهمية الوقاية، وضرورة التعاون مع الجهات المختصة لمكافحة هذه الآفة، إضافة إلى التعريف بسبل طلب المساعدة والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بالمخدرات.

وأكد رئيس الهيئة العربية لمكافحة المخدرات الدكتور محمد مصطفى عثمان، "أن مواجهة المخدرات مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، وأن نشر الوعي يشكل خط الدفاع الأول لحماية الشباب والأجيال القادمة"، مشيدان ب"التعاون البنّاء مع قوى الأمن الداخلي وبالتفاعل الإيجابي الذي أبداه أهالي مدينة زغرتا مع هذه المبادرة".

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تنفذها الهيئة العربية لمكافحة المخدرات وجمعية الشباب اللبناني للتنمية، تأكيدًا على التزامهما بمواصلة العمل من أجل بناء مجتمع أكثر وعيًا وأمانًا، وخالٍ من آفة المخدرات.

وحملت الحملة عنوان :"معًا نحمي أبناءنا... معًا نبني مجتمعًا خاليًا من المخدرات".

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