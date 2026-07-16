الجيش: إصابة ضابط وعسكريّ خلال عملية دهم اسفرت عن توقيف مطلوب في مرجبا

أقدم المواطن (ج.ص.) على إطلاق النار باتجاه المواطنين والأحياء السكنية في بلدة بتغرين - المتن، في تاريخ 14 /7 /2026.



على أثر ذلك، نفذت وحدة من الجيش اللبنانيّ عمليات دهم في عدد من البلدات، وأوقفت المواطن المذكور في بلدة مرجبا - المتن.



وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات إضافة إلى أعتدة عسكرية.



خلال عملية الدهم، تعرضت الوحدة لإطلاق نار من المطلوب، ما أدى إلى إصابة ضابط وعسكريّ.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.