امتهن سرقة وسلب الدرّاجات الآليّة... ومفرزة استقصاء جبل لبنان تلقي القبض عليه

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، حول قيام شخص بعمليّات سرقة وسلب درّاجات آليّة في محلّة الرِحاب.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت دوريّة من المفرزة من توقيفه في المكان المذكور، وهو:

أ. غ. (مواليد 2009، سوري).



وبالتّحقيق معه، اعترف بتنفيذ ما يفوق عشر عمليّات سلب في مناطق مختلفة من بيروت وجبل لبنان.



وقد أودع القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.