أولى خطوات تطبيق المناطق التجريبية تنطلق جنوبًا... هذه تفاصيل المشهد

توقيف مروّجي مخدرات في الدكوانة وبرج حمّود

توقيف مروّجي مخدرات في الدكوانة وبرج حمّود

أمن الدولة في الشمال يضبط مخالفات صحية جسيمة في أحد مطاعم المنية