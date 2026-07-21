الأمن العام أعاد تفعيل العمل في مركز حاصبيا واستقبال طلبات المواطنين اعتباراً من 21 تموز

اعلنت المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبيا اعتباراً من تاريخ 21/07/2026.



لمزيد من التفاصيل، يمكن مراجعة Call Center على الرقم ۱۷۱۷، أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت:



Website - www.general-security.gov.lb



Instagram - https://www.instagram.com/dgsglb



Facebook - https://www.facebook.com/DGSGLB



X - https://x.com/DGSGLB



WhatsApp Channel - https://whatsapp.com/channel/0029VbCfcGh0bIdmDws5eQ1Z

