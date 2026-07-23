بتوجيهات محافظ بيروت حملة لتنظيم المرافق العامة شملت إزالة التعديات من سوق الخضار في منطقة حي اللجا في المصيطبة

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، أنه في إطار مواصلة الإجراءات الرامية إلى إزالة المخالفات والتعديات والإشغالات التي تؤثر على حركة المواطنين، نفّذت دائرة السير في بلدية بيروت، بناءً على توجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وبمؤازرة فوج حرس مدينة بيروت وشرطة بيروت في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حملة ميدانية في منطقة المصيطبة وتحديداً سوق الخضار في حي اللجا .وأسفرت الحملة عن إزالة التعديات والإشغالات المخالفة التي امتدت إلى الأرصفة والطرقات والأملاك العامة، وأعاقت حركة المشاة والمركبات، وذلك في إطار منع التعديات والتقيد بالأنظمة المرعية الإجراء.هذه الخطوة تندرج ضمن خطة ميدانية تهدف إلى الحفاظ على انتظام المرافق العامة، وتأمين انسيابية الحركة داخل الأسواق والشوارع الحيوية، بما يحقق توازناً بين ممارسة الأنشطة التجارية واحترام حق المواطنين في استخدام الأملاك العامة دون عوائق.وإذ تشدد محافظة مدينة بيروت أن الفرق المختصة ستواصل تنفيذ جولاتها الرقابية في مختلف مناطق العاصمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن عدم عودة التعديات ويكرّس احترام النظام العام ويحافظ على الوجه الحضاري لمدينة بيروت.