المحكمة العسكرية برأت مارون الصقر من جرم الاتجار بنيترات الأمونيوم

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض حكما قضى بتبرئة رجل الأعمال مارون الصقر، شقيق إبراهيم الصقر، من جرم الاتجار بمادة نيترات الأمونيوم، وذلك على خلفية ضبط الجيش شاحنة محملة بمادة نيترات الأمونيوم في 17 أيلول من عام 2021 عند مفرق بلدة إيعات في محافظة بعلبك.



ويشار الى أنه تم توقيف 15 شخصاً في هذه القضية، من بينهم اللبنانيان مارون الصقر وأحمد الزين وعدد من الأشخاص من الجنسية السورية، وأُحيل الملف على الجهات القضائية المختصة لمتابعة التحقيقات.