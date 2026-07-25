الدفاع المدني: إنقاذ مصاب إثر سقوطه داخل بئر في الأوزاعي

انتشل عناصر المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني شخصا من التابعية السورية كان سقط في بئر يبلغ عمقه حوالى ١٥ مترا في منطقة الاوزاعي.



وقدموا له الإسعافات الأولية، قبل نقله إلى أحد المستشفيات لتلقّي العلاج، بسبب تعرّضه لكسور متعددة.