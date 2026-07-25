بلدية صيدا تستكمل ورشة تزفيت الشوارع وصيانة شبكات مجاري المياه والأرصفة في مختلف الأحياء

استكملت بلدية صيدا، في إطار خطة لجنة الاشغال لصيانة وتحسين البنية التحتية وتأهيل المرافق العامة بالمدينة، أعمال تزفيت بعض الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري، وتأهيل الأرصفة وحافاتها (البورديرات) في نقاط ومناطق مختلفة من المدينة.



وقد باشرت الشركة المتعهدة برفقة الورش الفنية والهندسية التابعة للبلدية، بمؤازرة عناصر شرطة البلدية الذين عملوا على تنظيم السير، تنفيذ المهام الموكلة إليها ميدانياً، حيث استهدفت المقاطع الأكثر تضرراً وحاجة للصيانة العاجلة مثل طريق الشيخ عمر الحلاق (مكسر العبد) وطريق فرن النداف، وذلك بهدف رفع مستوى السلامة المرورية، وتسهيل حركة المارة والمركبات.



واكدت بلدية صيدا أن هذه الحملة ليست استثنائية أو محصورة في منطقة واحدة، بل هي عملية مستمرة ومتتابعة وستغطي مختلف الشوارع والأحياء والمفارق الأساسية وفق جدول زمني وأولويات فنية أُعدت خصيصاً لهذه الغاية، كلما توافرت الاعتمادات اللازمة لذلك.



وطلبت البلدية من المواطنين والسائقين وأصحاب المؤسسات التجارية التعاون مع الفرق الفنية الميدانية وعناصر شرطة البلدية، وتفهم بعض الإجراءات المرورية المؤقتة التي قد ترافق تنفيذ هذه الأعمال، بما يضمن سرعة الإنجاز والسلامة العامة للجميع.