الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بلدية صيدا تستكمل ورشة تزفيت الشوارع وصيانة شبكات مجاري المياه والأرصفة في مختلف الأحياء
أمن وقضاء
2026-07-25 | 10:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بلدية صيدا تستكمل ورشة تزفيت الشوارع وصيانة شبكات مجاري المياه والأرصفة في مختلف الأحياء
استكملت بلدية صيدا، في إطار خطة لجنة الاشغال لصيانة وتحسين البنية التحتية وتأهيل المرافق العامة بالمدينة، أعمال تزفيت بعض الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري، وتأهيل الأرصفة وحافاتها (البورديرات) في نقاط ومناطق مختلفة من المدينة.
وقد باشرت الشركة المتعهدة برفقة الورش الفنية والهندسية التابعة للبلدية، بمؤازرة عناصر شرطة البلدية الذين عملوا على تنظيم السير، تنفيذ المهام الموكلة إليها ميدانياً، حيث استهدفت المقاطع الأكثر تضرراً وحاجة للصيانة العاجلة مثل طريق الشيخ عمر الحلاق (مكسر العبد) وطريق فرن النداف، وذلك بهدف رفع مستوى السلامة المرورية، وتسهيل حركة المارة والمركبات.
واكدت بلدية صيدا أن هذه الحملة ليست استثنائية أو محصورة في منطقة واحدة، بل هي عملية مستمرة ومتتابعة وستغطي مختلف الشوارع والأحياء والمفارق الأساسية وفق جدول زمني وأولويات فنية أُعدت خصيصاً لهذه الغاية، كلما توافرت الاعتمادات اللازمة لذلك.
وطلبت البلدية من المواطنين والسائقين وأصحاب المؤسسات التجارية التعاون مع الفرق الفنية الميدانية وعناصر شرطة البلدية، وتفهم بعض الإجراءات المرورية المؤقتة التي قد ترافق تنفيذ هذه الأعمال، بما يضمن سرعة الإنجاز والسلامة العامة للجميع.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
تستكمل
تزفيت
الشوارع
وصيانة
شبكات
مجاري
المياه
والأرصفة
مختلف
الأحياء
وزارة الاقتصاد والتجارة تدهم مستودعاً لتزوير تواريخ الصلاحية في المنية وتغلقه بالشمع الأحمر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-07-13
مياه الجنوب: توقف التغذية على خط توزيع مستديرة مرجان في صيدا بسبب أعمال صيانة
أخبار لبنان
2026-07-13
مياه الجنوب: توقف التغذية على خط توزيع مستديرة مرجان في صيدا بسبب أعمال صيانة
0
أمن وقضاء
2026-06-11
"مياه لبنان الجنوبي": انخفاض التغذية في مناطق في صيدا نتيجة أعمال صيانة
أمن وقضاء
2026-06-11
"مياه لبنان الجنوبي": انخفاض التغذية في مناطق في صيدا نتيجة أعمال صيانة
0
أخبار لبنان
2026-07-02
وزارة الأشغال تبدأ أعمال تزفيت وصيانة على الأوتوستراد الساحلي بين البلمند وكفرعبيدا
أخبار لبنان
2026-07-02
وزارة الأشغال تبدأ أعمال تزفيت وصيانة على الأوتوستراد الساحلي بين البلمند وكفرعبيدا
0
خبر عاجل
2026-06-20
قوى الأمن: تدابير سير مواكبة لأعمال تزفيت في شارع عمر بن خطاب - بيروت وصيانة جسر جل الديب الحديدي للمشاة
خبر عاجل
2026-06-20
قوى الأمن: تدابير سير مواكبة لأعمال تزفيت في شارع عمر بن خطاب - بيروت وصيانة جسر جل الديب الحديدي للمشاة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:48
وزارة الاقتصاد والتجارة تدهم مستودعاً لتزوير تواريخ الصلاحية في المنية وتغلقه بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
09:48
وزارة الاقتصاد والتجارة تدهم مستودعاً لتزوير تواريخ الصلاحية في المنية وتغلقه بالشمع الأحمر
0
أمن وقضاء
09:43
الدفاع المدني: إنقاذ مصاب إثر سقوطه داخل بئر في الأوزاعي
أمن وقضاء
09:43
الدفاع المدني: إنقاذ مصاب إثر سقوطه داخل بئر في الأوزاعي
0
أمن وقضاء
13:27
لبنان يفرض سيادته عند آخر نقطة حدودية عند المصنع
أمن وقضاء
13:27
لبنان يفرض سيادته عند آخر نقطة حدودية عند المصنع
0
أخبار دولية
13:15
استعدادات إسرائيلية لاستئناف الحرب على مختلف الجبهات
أخبار دولية
13:15
استعدادات إسرائيلية لاستئناف الحرب على مختلف الجبهات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-06-15
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه جزء من الاتفاق الموقت مع أميركا
آخر الأخبار
2026-06-15
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه جزء من الاتفاق الموقت مع أميركا
0
أمن وقضاء
2026-03-23
إستهداف شقة في الحازمية... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
2026-03-23
إستهداف شقة في الحازمية... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
2026-07-14
إدارة مرفأ بيروت توضح أسباب الدخان المتصاعد صباحًا وتؤكد السيطرة على الحريق
أخبار لبنان
2026-07-14
إدارة مرفأ بيروت توضح أسباب الدخان المتصاعد صباحًا وتؤكد السيطرة على الحريق
0
أخبار دولية
2026-04-05
ترامب: الجيش الأميركيّ نفّذ واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ أميركا
أخبار دولية
2026-04-05
ترامب: الجيش الأميركيّ نفّذ واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ أميركا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:51
أهالي زوطر الغربية يتوافدون اليها... هكذا تبدو الصورة
تقارير نشرة الاخبار
07:51
أهالي زوطر الغربية يتوافدون اليها... هكذا تبدو الصورة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
التحضيرات لمراسم تطويب البطريرك الياس الحويك بدأت منذ الصباح... هكذا يبدو المشهد في الديمان
تقارير نشرة الاخبار
07:50
التحضيرات لمراسم تطويب البطريرك الياس الحويك بدأت منذ الصباح... هكذا يبدو المشهد في الديمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد سنة... زياد الرحباني يعود الى الحمرا
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد سنة... زياد الرحباني يعود الى الحمرا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بين حلتا وآل الحويك قصص بطلها البطريرك الياس!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بين حلتا وآل الحويك قصص بطلها البطريرك الياس!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من صمتهن كتبن أيقونة البطريرك الحويك: انهن الراهبات الحبيسات
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من صمتهن كتبن أيقونة البطريرك الحويك: انهن الراهبات الحبيسات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
زيارة سلام إلى العراق أبعد من السياسة: لبنان يدخل سباق النفط... فهل يحجز موقعه في معادلة أمن الطاقة الجديدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
زيارة سلام إلى العراق أبعد من السياسة: لبنان يدخل سباق النفط... فهل يحجز موقعه في معادلة أمن الطاقة الجديدة؟
0
أمن وقضاء
13:27
لبنان يفرض سيادته عند آخر نقطة حدودية عند المصنع
أمن وقضاء
13:27
لبنان يفرض سيادته عند آخر نقطة حدودية عند المصنع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
مشروع توسعة مرفأ بيروت لأهداف إقليمية تعود بمردودٍ أكبر
تقارير نشرة الاخبار
13:21
مشروع توسعة مرفأ بيروت لأهداف إقليمية تعود بمردودٍ أكبر
0
أخبار دولية
13:18
مستجدات التصعيد بين مضيقي هرمز وباب المندب
أخبار دولية
13:18
مستجدات التصعيد بين مضيقي هرمز وباب المندب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
13:27
لبنان يفرض سيادته عند آخر نقطة حدودية عند المصنع
أمن وقضاء
13:27
لبنان يفرض سيادته عند آخر نقطة حدودية عند المصنع
2
اسرار
23:33
أسرار الصحف 25-7-2026
اسرار
23:33
أسرار الصحف 25-7-2026
3
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد سنة... زياد الرحباني يعود الى الحمرا
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد سنة... زياد الرحباني يعود الى الحمرا
4
تقارير نشرة الاخبار
13:31
زيارة سلام إلى العراق أبعد من السياسة: لبنان يدخل سباق النفط... فهل يحجز موقعه في معادلة أمن الطاقة الجديدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
زيارة سلام إلى العراق أبعد من السياسة: لبنان يدخل سباق النفط... فهل يحجز موقعه في معادلة أمن الطاقة الجديدة؟
5
أخبار لبنان
13:48
سفيرة لبنان لدى اليونسكو هند درويش تنجح في إدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي
أخبار لبنان
13:48
سفيرة لبنان لدى اليونسكو هند درويش تنجح في إدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي
6
فنّ
06:51
بعد أشهر من الشائعات... جوزاف عطية يلمح بوضوح عن علاقته ببيرلا حرب خلال حفله ببيروت (فيديو)
فنّ
06:51
بعد أشهر من الشائعات... جوزاف عطية يلمح بوضوح عن علاقته ببيرلا حرب خلال حفله ببيروت (فيديو)
7
أخبار دولية
13:14
عون وترامب اتفقا على إطلاق مناقشات للتوصل إلى اتفاقية أمنية ثنائية... ماذا يعني هذا تحديداً للبنان؟
أخبار دولية
13:14
عون وترامب اتفقا على إطلاق مناقشات للتوصل إلى اتفاقية أمنية ثنائية... ماذا يعني هذا تحديداً للبنان؟
8
تقارير نشرة الاخبار
13:21
مشروع توسعة مرفأ بيروت لأهداف إقليمية تعود بمردودٍ أكبر
تقارير نشرة الاخبار
13:21
مشروع توسعة مرفأ بيروت لأهداف إقليمية تعود بمردودٍ أكبر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More