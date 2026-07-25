تعميم صورة أسيل الشرجي التي غادرت منزل ذويها في إدّة - جبيل ولم تعد

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقودة القاصر: أسيل الشرجي (مواليد عام 2014، سوريّة) التي غادرت مكان إقامة ذويها الكائن في بلدة إدّة - جبيل، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها الاتّصال بمخفر جبيل في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 584092- 09 للإدلاء بما لديهم من معلومات.