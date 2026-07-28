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جولات لفرق الاقتصاد جنوباً لفتح المحطات المقفلة وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين
أمن وقضاء
2026-07-28 | 06:23
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جولات لفرق الاقتصاد جنوباً لفتح المحطات المقفلة وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين
تعمل فرق مصلحة الاقتصاد في الجنوب على فتح المحطات المقفلة والتي يوجد في خزاناتها مادتا البنزين والمازوت وتنظيم محاضر ضبط بسبب الاحتكار وعدم الالتزام بالسعر الرسمي، وذلك في مناطق صور البص برج رحال وروم وانان وجزين.
كما يتم المتابعة مع شركات توزيع المحروقات للتثبت من ان كامل الكمية المستلمة قد تم توزيعها وفقا للاصول القانونية.
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