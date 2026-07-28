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يستهدف كبار السن لتنفيذ عمليات سرقة بأساليب احتيالية... هل وقعتم ضحيةً له؟

أمن وقضاء
2026-07-28 | 10:05
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يستهدف كبار السن لتنفيذ عمليات سرقة بأساليب احتيالية... هل وقعتم ضحيةً له؟
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يستهدف كبار السن لتنفيذ عمليات سرقة بأساليب احتيالية... هل وقعتم ضحيةً له؟

أُحيلت إلى مفرزة جونية القضائية في وحدة الشرطة القضائية عدة ادعاءات ضد مجهول، بجرم ارتكاب عمليات سرقة بطريقة احتيالية استهدفت بشكل خاص كبار السن.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها عناصر المفرزة، تم تحديد هوية الفاعل المذكور، ويدعى:
ف. ك. (مواليد عام 1974، لبناني) وهو من أصحاب السوابق.

وبتاريخ ٢٧-٧-٢٠٢٦، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت قوة من توقيفه بكمين محكم في محلة زوق مصبح.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وطلبت من الذين وقعوا ضحيته وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة جونية القضائية الكائن في سراي جونية، أو الإتصال على أحد الرقمين: 650011/09 _ 650014/09 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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