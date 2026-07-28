الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"الأشغال" تواصل تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل الطرق في الجنوب لتعزيز السلامة المرورية وتحسين شبكة النقل
أمن وقضاء
2026-07-28 | 10:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"الأشغال" تواصل تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل الطرق في الجنوب لتعزيز السلامة المرورية وتحسين شبكة النقل
تواصل وزارة الأشغال العامة والنقل تنفيذ برنامجها لصيانة وتأهيل شبكة الطرق في مختلف المناطق الجنوبية، في إطار خطتها الهادفة إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية وضمان استمرارية حركة المواطنين، من خلال متابعة عدد من المشاريع التي تشمل أعمال التأهيل والتعبيد والصيانة على محاور رئيسية وفرعية.
وفي بلدة مجدل سلم – قضاء مرجعيون، تتابع الوزارة تنفيذ مشروع تأهيل الطريق، بعدما كانت أعمال الحفريات وإنجاز طبقة الأساس قد استُكملت قبل الحرب، قبل أن تتوقف بفعل الظروف الأمنية. ومع الحصول أخيراً على موافقة "الميكانيزم"، استُؤنفت الأعمال في الموقع، حيث باشرت الورش إعادة تنفيذ طبقة الأساس واستكمال أعمال التزفيت، تمهيداً لإعادة وضع الطريق في الخدمة".
كما تتواصل أعمال الصيانة على الأوتوستراد الدولي في بلدة دير الزهراني، واستكمال بناء الحائط، بهدف رفع مستوى السلامة المرورية عليه.
وفي قضاء جزين، تستمر أعمال صيانة وتأهيل شبكة الطرق، بما يشمل طريق حيتولي ووادي الليمون، بما يسهم في تحسين حركة التنقل وتسهيل وصول المواطنين بين البلدات.
وفي بلدة عزة – قضاء النبطية، أُنجزت أعمال تعبيد طريق الخزان، بالتوازي مع استكمال تأهيل عدد من الدروب والطرق الزراعية في بلدة الكفور، بما يسهّل الوصول إلى الأراضي الزراعية، ويحسن حركة المرور المحلية.
وفي مدينة صور، تواصل الوزارة تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التعبيد في حي الدبّاغة.
كما تواصل أيضاً تنفيذ أعمال الصيانة على أوتوستراد صيدا – برج رحال، حيث تشمل الأشغال تحديد مواقع طبقات الإسفلت المتضررة، وإزالة حواجز الحماية المعدنية (الغاردريل) المتضررة تمهيداً لإعادة تركيبها بما يعزز السلامة المرورية على هذا المحور الحيوي.
وأكدت وزارة الأشغال العامة والنقل استمرارها في متابعة مشاريعها الميدانية وفق الأولويات الفنية واحتياجات المناطق، بما يضمن الحفاظ على شبكة الطرق، وتعزيز السلامة المرورية، وتحسين جودة البنية التحتية، بما يخدم المواطنين في مختلف المناطق.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
تواصل
تنفيذ
مشاريع
صيانة
وتأهيل
الطرق
الجنوب
لتعزيز
السلامة
المرورية
وتحسين
النقل
التالي
العماد رودولف هيكل: نتطلّع إلى زوال الاحتلال وانتشار الجيش على كل شبر من الأراضي اللبنانية
"كتابات بالعبرية على الحاويات"... اليونيفيل: عثرنا على نحو 4 آلاف كيلوغرام من مركبات نيترات الأمونيوم في بلدة حولا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-09
"كهرباء لبنان" عددت الأضرار على شبكة النقل في الجنوب: نقوم بأقصى طاقتنا لإصلاح الأعطال
أخبار لبنان
2026-06-09
"كهرباء لبنان" عددت الأضرار على شبكة النقل في الجنوب: نقوم بأقصى طاقتنا لإصلاح الأعطال
0
أخبار لبنان
2026-07-23
مخزومي بعد زيارته والصايغ وزير الأشغال: أكدنا أهمية مواصلة التنسيق للإسراع في تنفيذ المشاريع الإنمائية
أخبار لبنان
2026-07-23
مخزومي بعد زيارته والصايغ وزير الأشغال: أكدنا أهمية مواصلة التنسيق للإسراع في تنفيذ المشاريع الإنمائية
0
خبر عاجل
2026-06-22
"الأشغال": صيانة ومعالجة للحفر وتزفيت على الطريق الساحلي الممتد من جبيل إلى شكا إعتبارًا من الغد
خبر عاجل
2026-06-22
"الأشغال": صيانة ومعالجة للحفر وتزفيت على الطريق الساحلي الممتد من جبيل إلى شكا إعتبارًا من الغد
0
أخبار لبنان
2026-06-08
"تاتش" تؤكّد التزامها تجاه أهلنا في الجنوب: مستمرون بالصيانة رغم الصعوبات الميدانية
أخبار لبنان
2026-06-08
"تاتش" تؤكّد التزامها تجاه أهلنا في الجنوب: مستمرون بالصيانة رغم الصعوبات الميدانية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:03
توقيف شاب في لبنان سرق 400 ألف دولار من والده وحوّلها لصالح تنظيم داعش في سوريا... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس
أمن وقضاء
13:03
توقيف شاب في لبنان سرق 400 ألف دولار من والده وحوّلها لصالح تنظيم داعش في سوريا... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس
0
أمن وقضاء
12:19
العماد رودولف هيكل: نتطلّع إلى زوال الاحتلال وانتشار الجيش على كل شبر من الأراضي اللبنانية
أمن وقضاء
12:19
العماد رودولف هيكل: نتطلّع إلى زوال الاحتلال وانتشار الجيش على كل شبر من الأراضي اللبنانية
0
أمن وقضاء
10:07
"كتابات بالعبرية على الحاويات"... اليونيفيل: عثرنا على نحو 4 آلاف كيلوغرام من مركبات نيترات الأمونيوم في بلدة حولا
أمن وقضاء
10:07
"كتابات بالعبرية على الحاويات"... اليونيفيل: عثرنا على نحو 4 آلاف كيلوغرام من مركبات نيترات الأمونيوم في بلدة حولا
0
أمن وقضاء
10:05
يستهدف كبار السن لتنفيذ عمليات سرقة بأساليب احتيالية... هل وقعتم ضحيةً له؟
أمن وقضاء
10:05
يستهدف كبار السن لتنفيذ عمليات سرقة بأساليب احتيالية... هل وقعتم ضحيةً له؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-07-25
الدفاع المدني: إنقاذ مصاب إثر سقوطه داخل بئر في الأوزاعي
أمن وقضاء
2026-07-25
الدفاع المدني: إنقاذ مصاب إثر سقوطه داخل بئر في الأوزاعي
0
أخبار لبنان
2026-06-30
باسيل: متفقون مع رئيس مجلس النواب على رفض الفتنة
أخبار لبنان
2026-06-30
باسيل: متفقون مع رئيس مجلس النواب على رفض الفتنة
0
اقتصاد
2026-01-16
إليكم جدول أسعار المحروقات..
اقتصاد
2026-01-16
إليكم جدول أسعار المحروقات..
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-21
استمرار الطقس المتقلب… ماذا عن عطلة نهاية الأسبوع؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-21
استمرار الطقس المتقلب… ماذا عن عطلة نهاية الأسبوع؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
11:24
شيش برك بالقريدس... إليكم الوصفة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
11:24
شيش برك بالقريدس... إليكم الوصفة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
أمن وقضاء
07:57
أصحاب المولدات الخاصة يعتصمون أمام وزارة الطاقة احتجاجاً على أسعار المازوت
أمن وقضاء
07:57
أصحاب المولدات الخاصة يعتصمون أمام وزارة الطاقة احتجاجاً على أسعار المازوت
0
أخبار لبنان
07:54
وزارة التكنولوجيا ومجلس الخدمة المدنية يطلقان تدريباً للمدراء العامين على أدوات الذكاء الاصطناعي
أخبار لبنان
07:54
وزارة التكنولوجيا ومجلس الخدمة المدنية يطلقان تدريباً للمدراء العامين على أدوات الذكاء الاصطناعي
0
أخبار لبنان
07:18
رئيس الكتائب: أمامنا فرصة تاريخية لاستعادة الدولة ولا يجوز التفريط بها
أخبار لبنان
07:18
رئيس الكتائب: أمامنا فرصة تاريخية لاستعادة الدولة ولا يجوز التفريط بها
0
أخبار لبنان
04:11
وزير المالية ياسين جابر يتحدث للـLBCI عن نتائج زيارة رئيس الحكومة والوفد المرافق إلى العراق
أخبار لبنان
04:11
وزير المالية ياسين جابر يتحدث للـLBCI عن نتائج زيارة رئيس الحكومة والوفد المرافق إلى العراق
0
أخبار لبنان
04:08
أبو فاعور: لا حل داخلياً قبل حل الصراع الكبير في المنطقة
أخبار لبنان
04:08
أبو فاعور: لا حل داخلياً قبل حل الصراع الكبير في المنطقة
0
خبر عاجل
03:34
النائب وائل أبو فاعور للـLBCI: لا يمكن أن نعود إلى الصيغة السابقة لسلاح حزب الله ونؤكد على المقاربة العاقلة التي قدمها الرئيس عون في واشنطن
خبر عاجل
03:34
النائب وائل أبو فاعور للـLBCI: لا يمكن أن نعود إلى الصيغة السابقة لسلاح حزب الله ونؤكد على المقاربة العاقلة التي قدمها الرئيس عون في واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من لبنان إلى العالم...LAU تحصد المركز الثالث عالميًا في مكافحة الفقر
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من لبنان إلى العالم...LAU تحصد المركز الثالث عالميًا في مكافحة الفقر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
البطريرك المؤسس!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
البطريرك المؤسس!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:05
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز 2026...
اقتصاد
09:05
اليكم تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تموز 2026...
2
أمن وقضاء
10:07
"كتابات بالعبرية على الحاويات"... اليونيفيل: عثرنا على نحو 4 آلاف كيلوغرام من مركبات نيترات الأمونيوم في بلدة حولا
أمن وقضاء
10:07
"كتابات بالعبرية على الحاويات"... اليونيفيل: عثرنا على نحو 4 آلاف كيلوغرام من مركبات نيترات الأمونيوم في بلدة حولا
3
اقتصاد
02:07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
4
أمن وقضاء
10:05
يستهدف كبار السن لتنفيذ عمليات سرقة بأساليب احتيالية... هل وقعتم ضحيةً له؟
أمن وقضاء
10:05
يستهدف كبار السن لتنفيذ عمليات سرقة بأساليب احتيالية... هل وقعتم ضحيةً له؟
5
أخبار لبنان
04:11
وزير المالية ياسين جابر يتحدث للـLBCI عن نتائج زيارة رئيس الحكومة والوفد المرافق إلى العراق
أخبار لبنان
04:11
وزير المالية ياسين جابر يتحدث للـLBCI عن نتائج زيارة رئيس الحكومة والوفد المرافق إلى العراق
6
علوم وتكنولوجيا
09:01
ترقّبوا السماء في هذا التاريخ... شهب وكرات نارية في ليلة واحدة: هل يشهد لبنان العرض السماوي المنتظر؟
علوم وتكنولوجيا
09:01
ترقّبوا السماء في هذا التاريخ... شهب وكرات نارية في ليلة واحدة: هل يشهد لبنان العرض السماوي المنتظر؟
7
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من لبنان إلى العالم...LAU تحصد المركز الثالث عالميًا في مكافحة الفقر
تقارير نشرة الاخبار
13:43
من لبنان إلى العالم...LAU تحصد المركز الثالث عالميًا في مكافحة الفقر
8
خبر عاجل
10:57
مصدر شارك في العشاء الذي جمع رجل الأعمال أنطون الصحناوي والمبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس ورئيس الوزراء الإسرائيليّ في واشنطن للـLBCI: اللقاء لم يتناول الملف اللبنانيّ بل كان مناسبةً لاجتماع أصدقاء السيناتور الأميركيّ غراهام لتكريم ذكراه
خبر عاجل
10:57
مصدر شارك في العشاء الذي جمع رجل الأعمال أنطون الصحناوي والمبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس ورئيس الوزراء الإسرائيليّ في واشنطن للـLBCI: اللقاء لم يتناول الملف اللبنانيّ بل كان مناسبةً لاجتماع أصدقاء السيناتور الأميركيّ غراهام لتكريم ذكراه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More