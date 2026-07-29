شعبة المعلومات أوقفت سائق فان متورطًا في عمليات سلب في حلبا وتعاطي المخدرات

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهولين بتنفيذ عمليات سلب في منطقة حلبا، كان آخرها في تاريخ 14-07-2026، حين أقدموا على سلب محفظة أحد المواطنين في محلة شربيلا، في داخلها مبلغ مالي وأوراق ثبوتية، وفرّوا إلى جهة مجهولة على متن فان أبيض اللون.

وحددت الشعبة هُويات المتورطين، ومن بينهم سائق الفان، ويدعى:

ع. ر. ز (مواليد عام 2004، لبنانيّ)

وفي تاريخ 15-07-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات شعبة المعلومات، في بلدة القبيات.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة اشتراكه مع آخرين في تنفيذ عدد من عمليات السلب في منطقة حلبا، من بينها العملية المذكورة، كما اعترف بتعاطي المخدرات.

وأُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل مستمرًا لتوقيف باقي المتورطين.