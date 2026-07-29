تدابير سير بسبب أعمال صيانة على المسلك الشرقي من أوتوستراد نهر إبراهيم – المدفون

ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بأعمال صيانة المسامير العاكسة للنور على المسلك الشرقي من الأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم باتجاه المدفون، وذلك اعتبارًا من الساعة 22:00 من تاريخ 30-07-2026 ولغاية الساعة 05:00 من تاريخ 31-07-2026.وأوضحت أن هذه الأعمال ستؤدّي إلى تحويل السير إلى الطريق البحرية، انطلاقًا من مفرق نهر إبراهيم باتجاه جبيل.وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.