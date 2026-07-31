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قائد الجيش يتفقّد وحدات منتشرة في الجنوب: ما نقوم به ليس مجرد مهمة بل هو مسألة وجود الدولة

أمن وقضاء
2026-07-31 | 11:01
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قائد الجيش يتفقّد وحدات منتشرة في الجنوب: ما نقوم به ليس مجرد مهمة بل هو مسألة وجود الدولة
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قائد الجيش يتفقّد وحدات منتشرة في الجنوب: ما نقوم به ليس مجرد مهمة بل هو مسألة وجود الدولة

تفقّد قائد الجيش العماد رودولف هيكل عددًا من الوحدات المنتشرة في الجنوب، مستهلًّا جولته باجتماع مع الضباط والعسكريين في قيادة فوج التدخل الثاني في الزهراني، حيث كانت زيارة معايدة بمناسبة عيد الجيش، اطّلع خلالها على واقع الوحدات ومهماتها والتحديات التي تواجهها.
 

بعدها، قام بجولة ميدانية شملت بلدة زوطر الغربية حيث كان في استقباله رئيس بلديتها، والتقى الأهالي واستمع إلى هواجسهم، واطّلع على الصعوبات التي تعترض عودتهم إلى بلدتهم واستئناف حياتهم الطبيعية.
 


كما شارك في صلاة أُقيمت على نية شهداء الجيش في دير سيدة البشارة - زوطر الغربية التي تعرضت لاستهداف معادٍ من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
 

وأثناء الجولة، شدّد العماد هيكل على مواصلة الجيش أداء مهماته في ترسيخ الأمن وتوفير الظروف الملائمة لعودة الأهالي، بالتنسيق مع سائر مؤسسات الدولة.
 

وقال العماد هيكل للعسكريين: "إنّ ما نقوم به ليس مجرد مهمة، بل هو مسألة وجود الدولة، وأمن الوطن واستقراره، وطمأنة المواطنين".
 

كذلك، قدّم التعازي لذوي العسكريين الشهداء، مشيرًا إلى أن المؤسسة تبقى وفية لهم ولعائلاتهم، وتقدّر تضحياتهم في سبيل الوطن.
 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش

رودولف هيكل

الجنوب

زوطر الغربية

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