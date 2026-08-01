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تدابير سير في عاليه وبلّونة وبعلبك بين 2 و4-8-2026 بمناسبة إقامة أنشطة رياضية ومراسم دينية

أمن وقضاء
2026-08-01 | 14:12
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تدابير سير في عاليه وبلّونة وبعلبك بين 2 و4-8-2026 بمناسبة إقامة أنشطة رياضية ومراسم دينية
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تدابير سير في عاليه وبلّونة وبعلبك بين 2 و4-8-2026 بمناسبة إقامة أنشطة رياضية ومراسم دينية

اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 12.00 من تاريخ 2-8-2026 ستنظّم جمعية ALEY RIDE CLUB طوافًا على الدراجات الهوائية في أحياء المدينة وشوارعها.

ثانيًا- في بلّونة:

اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 17.00 من تاريخ 2-8-2026 سيقام سباق السرعة الثاني.

ثالثًا- في بعلبك:

اعتبارًا من الساعة 8.00 من تاريخ 2-8-2026 وحتّى انتهاء مراسم الأربعين يوم الثلاثاء 4-8-2026 سيتمّ قطع الطريق حول مقام السيّدة خولة من مفرق حجر الحبلى، وحتّى مفرق بلميرا بالاتّجاهين.

وابتداء من الساعة 17.00 من يوم الاثنين 3-8-2026 وحتّى الانتهاء من مراسم إحياء الأربعين يوم الثلاثاء 4-8-2026 سيتمّ قطع:

– طريق رياق– بعلبك الدولي– المسلك الشرقي من أمام حلويات المنذر في رياق حتّى تقاطع الجبلي.

– طريق بعلبك الهرمل من مفرق حربتا – المسلك الشرقي وحتّى تقاطع الجبلي.

بحيث يصبح السير باتّجاه رياق – بعلبك، وبعلبك – الهرمل على المسلك الغربي بالاتّجاهين، ويحوّل السير المتوجّه من رياق إلى بعلبك باتّجاه بلدة دورس عبر مفرقي أفران شمسين وبلدة دورس.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في الأمكنة المذكورة، تسهيلًا لحركة السّير، ومنعًا للازدحام.

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