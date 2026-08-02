الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
النحات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فصيلة غزير وبالتنسيق مع حاجز ضهر البيدر توقف سارقة من داخل حقيبة في نهر الكلب وتستعيد كامل المبلغ

أمن وقضاء
2026-08-02 | 12:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فصيلة غزير وبالتنسيق مع حاجز ضهر البيدر توقف سارقة من داخل حقيبة في نهر الكلب وتستعيد كامل المبلغ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
فصيلة غزير وبالتنسيق مع حاجز ضهر البيدر توقف سارقة من داخل حقيبة في نهر الكلب وتستعيد كامل المبلغ

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه "ادعى امام فصيلة غزير المدعو (م. ش.) ضدّ المدعوة (ز. ي.) بجرم سرقة مبلغ 11.435 د. أ. بعد أن تعرّف عليها في ملهى في منطقة نهر الكلب. وبعد مغادرته حوالى الساعة الثالثة فجرًا، تبيّن أنّها سرقت المبلغ المذكور من داخل حقيبته ولاذت بالفرار.

وتمّ التنسيق مع حاجز ضهر البيدر بعد ورود معلومات عن إمكانية توجّهها إلى البقاع، بحيث تمّ توقيفها على الحاجز حوالى الساعة 11.00 من التاريخ نفسه.

وأجرت إحدى دوريّات فصيلة غزير مداهمة لمنزلها، وتمّ العثور على المبلغ المالي مخبّأ في داخل المنزل، وبالتحقيق معها اعترفت بما نُسب إليها.

وتمّ توقيفها، وسُلّم المبلغ المالي إلى صاحبه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ."

أخبار لبنان

أمن وقضاء

وبالتنسيق

البيدر

سارقة

حقيبة

الكلب

وتستعيد

المبلغ

LBCI التالي
الدفاع المدني: إخماد حرائق حرجية في مناطق عدة
اندلاع حريق بمنطقة زراعية في جرود الضنية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-05-08

شعبة المعلومات توقف سارق بطاقة مصرفية في طرابلس وتستعيد المبلغ المسروق

LBCI
أمن وقضاء
2026-05-25

حاجز ضهر البيدر يوقف 3 أشخاص على متن فان لنقل الركاب ويضبط كمية من المخدرات

LBCI
أمن وقضاء
2026-05-13

مفرزة استقصاء بيروت توقف سارقًا بالجرم المشهود داخل مركز إيواء وتستعيد مسروقات ثمينة

LBCI
أمن وقضاء
2026-05-05

قوى الأمن: سرق منزل جاره وفصيلة الحدت توقف الفاعل وتستعيد المسروقات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:38

قتيل في بلدة تعلبايا في البقاع الأوسط

LBCI
أمن وقضاء
13:28

الكهرباء مشكلة المشكلات... وسط مساعٍ لمعالجة هذه الأزمة المزمنة من مصر والأردن وصولاً إلى تركيا

LBCI
أخبار دولية
13:15

التفجيرات الاسرائيلية لا تتوقف... وعين تل أبيب على تلة علي الطاهر

LBCI
أمن وقضاء
13:13

تفاصيل مسار قضية رياض سلامة وتوقيفه…

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-06

السعودية: اعتراض مسيرة شمال شرقي الرياض

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-18

رئيس روس آتوم: روسيا هي الدولة الوحيدة التي لديها تجربة إيجابية في التعاون مع الجانب الإيراني

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-15

متري نافيًا ما نُقل عن مسؤولين لبنانيين: التواصل بين بيروت ودمشق مستمر

LBCI
خبر عاجل
2026-05-24

أكسيوس نقلا عن المسؤول الأميركي: بحسب فهمنا فإن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي وافق على الإطار العام للاتفاق لكن ما إذا كان هذا سيتحول إلى اتفاق نهائي لا يزال سؤالًا مفتوحًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:24

لماذا لم يضرب ترامب إيران؟

LBCI
رياضة
13:37

هل رفع رئيس اتحاد الفيفا انفانتينو الراية البيضاء؟

LBCI
أخبار دولية
13:34

"تلغرام" يواجه موجة متصاعدة من الاتهامات والملاحقات

LBCI
أخبار دولية
13:32

خمسون ألف مهاجر يعبرون من المغرب إلى سبتة... ما علاقة إسرائيل؟

LBCI
أخبار دولية
13:30

أنقرة تبحث عن أكثر من النفط… اتفاق خط كركوك - جيهان بداية معركة النفوذ في العراق

LBCI
أمن وقضاء
13:28

الكهرباء مشكلة المشكلات... وسط مساعٍ لمعالجة هذه الأزمة المزمنة من مصر والأردن وصولاً إلى تركيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

محمية جزر النخيل في طرابلس... مورد اقتصادي واعد للمدينة

LBCI
أخبار دولية
13:15

التفجيرات الاسرائيلية لا تتوقف... وعين تل أبيب على تلة علي الطاهر

LBCI
أمن وقضاء
13:13

تفاصيل مسار قضية رياض سلامة وتوقيفه…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:37

وكيل رياض سلامة: عائلة الحاكم السابق تناشد القضاء حماية حقّه بالحياة وبالعلاج وتؤكد أن الانتصار الحقيقي والوحيد يبقى في جلاء الحقيقة

LBCI
أخبار دولية
00:18

الرئيس الأميركيّ: الولايات المتحدة وإسرائيل تعلّقان شنّ ضربات على إيران

LBCI
حال الطقس
03:24

الكتل الحارة تبلغ ذروتها غدا قبل ان تبدأ بالتراجع الثلاثاء

LBCI
أمن وقضاء
08:02

الجيش يوضح: إصابة العسكريين في كفرا ناجمة عن انفجار جسم مشبوه والتحقيقات مستمرة

LBCI
آخر الأخبار
07:07

معلومات للـLBCI: حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أعلن إضرابه عن الطعام مطالبًا بنقله من سجن رومية وإعادته إلى مستشفى بحنّس

LBCI
أخبار لبنان
02:56

محافظ بيروت يقترح تسمية شارعين في رأس بيروت وعين المريسة باسم فنانين

LBCI
أخبار لبنان
05:02

الجيش الإسرائيليّ: بعد ثمانية أشهر إنجاز مهمات جنوبي لبنان

LBCI
خبر عاجل
14:36

الجيش الإسرائيلي: العبوة انفجرت بآلية الجيش اللبناني في منطقة كفرا خارج المنطقة الأمنية ولم تعمل قواتنا فيها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More