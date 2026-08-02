فصيلة غزير وبالتنسيق مع حاجز ضهر البيدر توقف سارقة من داخل حقيبة في نهر الكلب وتستعيد كامل المبلغ

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه "ادعى امام فصيلة غزير المدعو (م. ش.) ضدّ المدعوة (ز. ي.) بجرم سرقة مبلغ 11.435 د. أ. بعد أن تعرّف عليها في ملهى في منطقة نهر الكلب. وبعد مغادرته حوالى الساعة الثالثة فجرًا، تبيّن أنّها سرقت المبلغ المذكور من داخل حقيبته ولاذت بالفرار.



وتمّ التنسيق مع حاجز ضهر البيدر بعد ورود معلومات عن إمكانية توجّهها إلى البقاع، بحيث تمّ توقيفها على الحاجز حوالى الساعة 11.00 من التاريخ نفسه.



وأجرت إحدى دوريّات فصيلة غزير مداهمة لمنزلها، وتمّ العثور على المبلغ المالي مخبّأ في داخل المنزل، وبالتحقيق معها اعترفت بما نُسب إليها.



وتمّ توقيفها، وسُلّم المبلغ المالي إلى صاحبه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ."