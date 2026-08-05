الجيش ينفذ عمليات دهم بحثًا عن متورطين في إشكال تخلله إطلاق نار ويضبط أسلحة وذخائر حربية ويتلف 16 خيمة مزروعة بالماريجوانا

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "دهمت وحدة من الجيش منازل متورطين في إشكال حصل بتاريخ 3 /8 /2026 وتخلله إطلاق نار في بلدة بوداي – بعلبك، وضبطت أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية. كما أتلفت 16 خيمة مزروعة بالماريجوانا.



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، فيما تتواصل الجهود لتوقيف المتورطين".