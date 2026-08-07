تحذير من قوى الأمن: لا جهة في العالم تطلب منك رمز الـOTP

حذّر رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، العميد جوزيف مسلم، المواطنين، في فيديو توعوي نشر عبر حساب قوى الامن الداخلي على منصة "اكس"، من مشاركة رمز الـOTP (كلمة المرور لمرة واحدة - One-Time Password) مع أي جهة.



وأوضح أن "هذا الرمز موجود لحماية حسابك، لكن إذا منحته لأي شخص، فكأنك سلّمته مفتاح منزلك، إذ إن استخدام المحتال لهذا الرمز يعني أن الحساب قد تعرّض للسرقة"، وشدد على أنه "لا توجد أي جهة في العالم تطلب منك مشاركة رمز OTP".