سرقة سنترال زوق مكايل

أقدم مجهولون فجر اليوم على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى مبنى سنترال زوق مكايل وحطموا 3 خزنات كانت معلقة بالحائط وسرقوا من داخلها مبالغ من المال وفروا الى جهة مجهولة.



وحضرت الى المكان عناصر من القوى الأمنية والادلة الجنائية التي عملت على رفع البصمات وبوشرت التحقيقات لكشف السارقين.