مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف زوجين بجرم ترويج مخدّرات في جونية وتضبط كمية منها

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام شخص بترويج المواد المخدّرة على متن دراجة آلية في محلة جونية – طريق المعاملتين.

بنتيجة المتابعة والرصد، تمكّنت قوة من المفرزة، بتاريخ 28-07-2026، من توقيفه على متن دراجة آلية لونها أزرق وأسود، برفقة زوجته، وهما:

– ج. ر. (مواليد عام 2007، لبناني)

– ك. غ. (مواليد عام 2007، لبنانية)

وبتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على:

كمية من مادة بيضاء اللون، موزّعة داخل عبوات وأكياس مختلفة الأحجام ومعدّة للترويج.

ثلاثة أكياس تحتوي على مادة حشيشة الكيف.

مبلغ مالي وهاتفين خلويين.

وخلال توقيفهما، صرّحا بوجود كمية إضافية من المخدرات داخل منزلهما في المحلة ذاتها.

وبناءً على إشارة القضاء المختص، داهمت القوة المنزل وبتفتيشه، عثرت بداخله على أربع عشرة عبوة متوسطة الحجم تحتوي على مادة بيضاء اللون.

سُلّم الموقوفان، مع الدراجة الآلية والمضبوطات، إلى الفصيلة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.