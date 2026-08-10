القاضي حاموش ادعى على رياض سلامة وسمير حنا بجرائم مالية ونقدية وأحالهما على قاضي التحقيق

ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ورئيس مجلس إدارة بنك عوده سمير حنا في ملف يتصل بجرائم مالية ونقدية، وأحالهما مع الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان.



وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن حاموش نسب إلى سلامة وحنا جرائم تتعلق بتأسيس شركات وهمية، والاستيلاء على أموال تعود إلى مصرف لبنان، واستخدام هذه الأموال في شراء أسهم وسندات من المصارف التجارية بطرق احتيالية، إضافة إلى الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والرشوة.



وطلب النائب العام الاستئنافي إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة، على أن تتم مراجعة النيابة العامة بعد استجواب سمير حنا لإبداء مطالبها في ضوء نتائج التحقيق.