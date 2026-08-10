يوزّع المخدرات على المروجين من داخل مستودع... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان

توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، عن قيام شخص بتوزيع المخدّرات على المروّجين، من داخل مستودع يشغله في محلّة حارة حريك.



ومن خلال المتابعة والرّصد، وبعمليّة نوعيّة، أطبقت عليه دوريّة من المفرزة المذكورة، في السّاعة 22:30 من تاريخ 3-8-2026، حيث أوقفته في المحلّة المذكورة، على متن الدرّاجة، من دون لوحات ورقم هيكل، وتبيّن أنّه يدعى: ح. ع. (مواليد عام 2004، سوري الجنسيّة)، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبمداهمة مكان سكنه، بالتّنسيق مع القضاء، تمّ ضبط كميّة كبيرة من المواد المخدّرة مختلفة الأنواع، مقسّمة ومعدّة للتّرويج، وهي على الشكل التالي:



- 50 علبة كيتامين



- 171 طبّة مختومة بداخلها مادّة "كريستال مث" المخدّرة.



- 49 كيس شفّاف مختوم بداخله مادّة الماريجوانا المخدِّرة.



- خمس طبّات كبيرة الحجم مختومة بكيس شفّاف بداخلها مادّة "حجر الكريستال".



- 22 طبّة صغيرة مختومة بداخلها مادّة الباز.



- طبة بداخلها مادة بيضاء.



- 13 طبة مختومة بداخلها مادة الكوكايين.



- 10 أكياس شفّافة بداخلها حبوب "كبتاغون".



- 8 أكياس بداخلها حبوب ملوّنة مخدّرة.



- خمسة أكياس شفّافة صغيرة بداخلها مادّة حشيشة الكيف.



- خمسة أكياس شفّافة كبيرة بداخلها عشبة الماريجوانا المخدّرة.



- أكياس نايلون شفّافة.



- 3 قطع حشيشة الكيف غير مغلّفة وقطعة صغيرة منها.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.