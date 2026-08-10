جمارك صيدا تضبط سيارة محمّلة بكمية من المعسّل الأجنبي المهرب

أعلنت ضابطة جمارك صيدا عن ضبط سيارة محملة بكمية من المعسل الاجنبي المهرب.

كما أعلنت أن السيارة اقتيدت والمخالف الى شعبة المكافحة البرية في الزهراني لإجراء المقتضى.