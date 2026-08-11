تدابير سير غدا على المسلك الغربي من أوتوستراد طبرجا بسبب إزالة مطبّع حديدي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بإزالة "مطبّع حديدي" بين مسلكي أوتوستراد طبرجا، السّاعة 10،00 من يوم غد 12-08-2026، ولمدّة ربع ساعة تقريبًا.



وأوضحت أن الأعمال ستنفّذ على مسرب واحد من مسلك أوتوستراد طبرجا الغربي، وسيتمّ تضييق مساحة المرور على هذا المسلك طيلة فترة الأشغال، من دون قطع السير.



لذلك، طلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية في الأمكنة المذكورة، تسهيلًا لحركة المرور.