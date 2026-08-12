سرقة 2,220 فرنكًا سويسريًا من منزل في الشوف… توقيف السارق وضبط قسمًا من المبلغ بحوزته

ادّعت إحدى المواطنات أمام فصيلة بعقلين في وحدة الدرك الإقليمي بتاريخ 29-07-2026، أنّ مبلغ 2,220 فرنكًا سويسريًا سُرق من داخل منزلها الكائن في بلدة وادي بنحليه – الشوف. وأضافت أنّها فقدت، منذ نحو شهرين، مبلغ 2,500 دولار أميركي، وأنّها تشتبه بأحد عمّال والد زوجها، المدعو ط. م. ح. (مواليد عام 1991، سوري).



وبنتيجة التحرّيات التي أجراها عناصر الفصيلة، تمّ، بالتاريخ عينه، تحديد مكان وجود المشتبه به في البلدة المذكورة، حيث أوقف بالتنسيق مع إحدى دوريّات شعبة المعلومات.



وبتفتيشه ومكان إقامته، عُثر على مبلغ 520,000,000 ليرة لبنانية، و11,082 دولارًا أميركيًا، و1,000 فرنك سويسري.



وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على سرقة مبلغ 2,220 فرنكًا سويسريًا، موضحًا أنّه أقدم على تصريف قسم منه إلى الدولار الأميركي.



وأضاف أنّ المبالغ الأخرى التي ضُبطت في مكان إقامته ناتجة عن عمله.



وأُودع الموقوف، مع الأموال المضبوطة، لدى القضاء المختص بواسطة مفرزة بيت الدين القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة، بناءً على إشارته.