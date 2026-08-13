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خلاف وزير الدفاع مع رئيس الحكومة طغى على جدول أعمال الجلسة الحكومية
أمن وقضاء
2026-08-13 | 13:38
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خلاف وزير الدفاع مع رئيس الحكومة طغى على جدول أعمال الجلسة الحكومية
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خلاف وزير الدفاع مع رئيس الحكومة طغى على جدول أعمال الجلسة الحكومية
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