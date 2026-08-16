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الدفاع المدني: إخماد حريق أعشاب وأشجار حرجية في كامد اللوز - البقاع الغربي
أمن وقضاء
2026-08-16 | 11:14
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الدفاع المدني: إخماد حريق أعشاب وأشجار حرجية في كامد اللوز - البقاع الغربي
تمكّنت عناصر الدفاع المدني اللبناني من السيطرة بشكل كامل على حريق اندلع في أعشاب وأشجار حرجية من الصنوبر في منطقة كامد اللوز – البقاع الغربي، وامتدّ على مساحة تُقدّر بنحو 10,000 متر مربع.
وشارك في عمليات الإخماد عناصر من مركز جب جنين الإقليمي ومراكز صغبين وغزة وعميق، حيث عملت الفرق على مكافحة النيران والحد من تمدّدها إلى المناطق المجاورة، إلى أن تمت السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
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