الجيش: تمارين تدريبية في القاع - بعلبك

ستُجري وحدة من الجيش تمارين تدريبية في منطقة القاع - بعلبك ابتداءً من 17/8/2026 ولغاية 20/8/2026 ضمنًا، ما بين الساعة 8.00 والساعة 16.00 من كل يوم، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.