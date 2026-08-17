الجيش: تفكيك قنبلتي طيران غير منفجرتين من مخلفات العدوان في كفرا - بنت جبيل

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان الآتي، أن "وحدة مختصة من الجيش عملت على تفكيك قنبلتي طيران غير منفجرتين من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة كفرا - بنت جبيل، وقد جرى نقلهما إلى موقع آمن لإجراء اللازم في شأنهما".



وشددت على "ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه".