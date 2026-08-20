الإعتداءات الإسرائيلية مستمرّة جنوباً... وغارات على مرتفع علي الطاهر ومحيط الدبشة

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا، سلسلة غارات على مرتفع علي الطاهر ومحيط الدبشة عند الأطراف الشمالية للنبطية الفوقا ودوحة كفررمان، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.



كما تعرضت هذه المناطق، وحتى ساعات الفجر، لقصف مدفعي متقطع.



وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت ليلا وفجرا، تفجيرات في مجدل زون والمنصوري، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدتين.