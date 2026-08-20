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قوى الأمن: إقفال الطريق البحرية في جونية يوميًا بدءًا من الخامسة مساءً اعتبارًا من تاريخ اليوم ولغاية 23 آب
أمن وقضاء
2026-08-20 | 09:45
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قوى الأمن: إقفال الطريق البحرية في جونية يوميًا بدءًا من الخامسة مساءً اعتبارًا من تاريخ اليوم ولغاية 23 آب
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:
تنظّم بلدية جونية حفلًا على شاطئ المسبح الشّعبي في صربا، وذلك يوميًّا من السّاعة 17:00 ولحين الانتهاء، اعتبارًا من تاريخ اليوم 20-8-2026 لغاية 23-8-2026.
بناءً عليه، سيتم منع المرور على الطّريق البحريّة، خلال فترات تنظيم الحفل، بدءًا من مستديرة الـ “ATCL” – مجمّع نادي الضبّاط لغاية مستديرة الشير (ذهابًا وإيابًا).
يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، منعًا للازدحام.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
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