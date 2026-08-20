تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين في مقنة – بعلبك والجيش يوقف أفراد عصابة تنشط في ترويج المخدرات في منطقة الفنار الزعيترية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في منطقة مقنة – بعلبك، وأوقفت المواطن (ر.م.) لإطلاقه النار، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية بالإضافة إلى كمية من المخدرات.

خلال عملية الدهم، جرى تبادل لإطلاق النار بين عناصر الوحدة والمطلوبين، دون وقوع إصابات، وتجري المتابعة لتوقيفهم.

كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في منطقة الفنار الزعيترية – المتن بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، وأوقفت 5 أشخاص لتشكيلهم عصابة تنشط في ترويج المخدرات، وضبطت في حوزتهم كمية منها بالإضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.



سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.