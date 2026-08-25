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28
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
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أكثر من ٤٠٠ قتيل على طرقات لبنان منذ بداية الـ٢٠٢٦…
أمن وقضاء
2026-08-25 | 13:17
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أكثر من ٤٠٠ قتيل على طرقات لبنان منذ بداية الـ٢٠٢٦…
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أكثر من ٤٠٠ قتيل على طرقات لبنان منذ بداية الـ٢٠٢٦…
أخبار لبنان
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أمن وقضاء
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لبنان
بداية
الـ٢٠٢٦…
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