مفرزة استقصاء الشمال توقف مروّج عملة مزيّفة ومطلوبًا بـ6 ملاحقات قضائيّة

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وملاحقة المتورّطين فيها وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي أجرتها مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، بتاريخ 3-9-2026، نفّذت عناصر المفرزة عمليّتَي توقيف، وذلك على الشكل الآتي:



أولًا: تمكّنت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء الشمال من توقيف المدعو:



م. ع. خ. (مواليد عام 2005، سوري)



في محلّة القبة، بالجرم المشهود، أثناء إقدامه على ترويج عملة مزيّفة داخل إحدى محطّات الوقود.



وضُبط بحوزته مبلغ 900 دولار أميركي مزيّف، و5,000,000 ليرة سوريّة مزيّفة من الإصدار الجديد.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.



ثانيًا: في وقت لاحق من التاريخ عينه، وبعد رصدٍ ومتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء الشمال، في محلّة دير عمار، من توقيف المدعو:



ع. أ. ط. (مواليد عام 1979، لبناني)



وتبيّن أنّ بحقّه /6/ ملاحقات قضائيّة، وهي ثلاث مذكّرات توقيف بجرائم محاولة قتل وسرقة، وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرم إطلاق نار، إضافةً إلى مذكّرتَي إلقاء قبض بجرمي محاولة قتل وكسر وخلع.



سُلّم الموقوفان مع المضبوطات إلى القطعتين المعنيّتين، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.