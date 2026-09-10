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الدفاع المدني: تأمين احتياجات رجل مسن في النبطية الفوقا
أمن وقضاء
2026-09-10 | 08:03
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الدفاع المدني: تأمين احتياجات رجل مسن في النبطية الفوقا
نفّذت عناصر من الدفاع المدني مهمة في بلدة النبطية الفوقا لتأمين احتياجات رجل يبلغ من العمر 108 أعوام، اختار البقاء في منزله وعدم مغادرته.
وعملت العناصر على إيصال المياه إليه، وإجراء كشف صحي للاطمئنان إلى حالته، وتأمين احتياجاته الصحية والمستلزمات الضرورية له.
ونُفّذت المهمة بالتعاون مع الجيش اللبناني، في إطار تأمين سلامة الرجل واحتياجاته الضرورية.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
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الفوقا
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