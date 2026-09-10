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العماد رودولف هيكل: الجيش سيَصل بالوطن إلى بر الأمان

أمن وقضاء
2026-09-10 | 11:56
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العماد رودولف هيكل: الجيش سيَصل بالوطن إلى بر الأمان
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العماد رودولف هيكل: الجيش سيَصل بالوطن إلى بر الأمان

حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل مناورة تدريبية بالذخيرة الحية في جرد القاع – بعلبك، نفّذها فوج الحدود البرية الثاني ووحدات أخرى من قوى البر، إلى جانب القوات الجوية.
 

وأكد العماد هيكل أنّ متابعة هذه التمارين على صعيد الجيش رغم كثافة المهمات، دليل على استمرار العملية التدريبية الهادفة إلى رفع مستوى الجهوزية والاحتراف لدى العسكريين، مشدّدًا على أنّ مهمة الجيش القتالية، تبقى أولوية عند القيادة، تَحَسُّبًا لمختلف الاحتمالات.
 

كما توجّه قائد الجيش إلى العسكريين بالقول: "خطُّنا واضح وأهدافنا واضحة وعزيمتنا صلبة، وأمام التحديات الكبيرة، يبقى رهان اللبنانيين على الجيش".

كذلك، أشاد بأداءهم الاحترافي ومعنوياتهم المرتفعة، وقناعتهم وعقيدتهم رغم صعوبة الظروف.
 

وقال قائد الجيش: "لبنان لا يستمر إلا بجيش قوي مؤمن بمهمته ووطنه. إنّ ولاءنا للمؤسسة وقوة انتمائنا إليها وتَمَسُّكنا بثوابتها، توازي بأهميتها السلاح والعتاد. ومَنْ يدعم الجيش، فهو يدعم وطنه، والجيش سيَصل بالوطن إلى بر الأمان".
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

رودولف هيكل

الجيش

مناورة تدريبية

بعلبك

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