العماد رودولف هيكل: الجيش سيَصل بالوطن إلى بر الأمان

حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل مناورة تدريبية بالذخيرة الحية في جرد القاع – بعلبك، نفّذها فوج الحدود البرية الثاني ووحدات أخرى من قوى البر، إلى جانب القوات الجوية.



وأكد العماد هيكل أنّ متابعة هذه التمارين على صعيد الجيش رغم كثافة المهمات، دليل على استمرار العملية التدريبية الهادفة إلى رفع مستوى الجهوزية والاحتراف لدى العسكريين، مشدّدًا على أنّ مهمة الجيش القتالية، تبقى أولوية عند القيادة، تَحَسُّبًا لمختلف الاحتمالات. وأكد العماد هيكل أنّ متابعة هذه التمارين على صعيد الجيش رغم كثافة المهمات، دليل على استمرار العملية التدريبية الهادفة إلى رفع مستوى الجهوزية والاحتراف لدى العسكريين، مشدّدًا على أنّ مهمة الجيش القتالية، تبقى أولوية عند القيادة، تَحَسُّبًا لمختلف الاحتمالات.



كما توجّه قائد الجيش إلى العسكريين بالقول: "خطُّنا واضح وأهدافنا واضحة وعزيمتنا صلبة، وأمام التحديات الكبيرة، يبقى رهان اللبنانيين على الجيش".



كذلك، أشاد بأداءهم الاحترافي ومعنوياتهم المرتفعة، وقناعتهم وعقيدتهم رغم صعوبة الظروف. كما توجّه قائد الجيش إلى العسكريين بالقول: "خطُّنا واضح وأهدافنا واضحة وعزيمتنا صلبة، وأمام التحديات الكبيرة، يبقى رهان اللبنانيين على الجيش".كذلك، أشاد بأداءهم الاحترافي ومعنوياتهم المرتفعة، وقناعتهم وعقيدتهم رغم صعوبة الظروف.