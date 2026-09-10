الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حال من الترقب بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر... إليكم التفاصيل

أمن وقضاء
2026-09-10 | 14:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حال من الترقب بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر... إليكم التفاصيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
حال من الترقب بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر... إليكم التفاصيل

أخبار لبنان

أمن وقضاء

التفجيرات الإسرائيلية

علي الطاهر

LBCI التالي
هكذا يبدو الوضع في النبطية بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر
إسرائيل تدمّر البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر... إليكم التفاصيل
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:33

بعد اصداره يصدر إنذار طارئ... الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر في خميس مشيط وأبها

LBCI
أمن وقضاء
15:27

قوى الأمن: ضبط 7352 مخالفة مرورية وحجز 226 سيارة و451 دراجة

LBCI
أمن وقضاء
15:21

بعد التفجيرات الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر... هذا ما قاله العميد المتقاعد خليل الجميل للـLBCI

LBCI
آخر الأخبار
15:19

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية على وادي زبقين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:27

قوى الأمن: ضبط 7352 مخالفة مرورية وحجز 226 سيارة و451 دراجة

LBCI
أمن وقضاء
15:21

بعد التفجيرات الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر... هذا ما قاله العميد المتقاعد خليل الجميل للـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
15:05

هكذا يبدو الوضع في النبطية بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر

LBCI
أمن وقضاء
14:49

إسرائيل تدمّر البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر... إليكم التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-07

من علي الطاهر إلى النبطية... إسرائيل توسّع عملياتها وتبحث عن "منطقة رمادية"

LBCI
أمن وقضاء
15:21

بعد التفجيرات الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر... هذا ما قاله العميد المتقاعد خليل الجميل للـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
15:05

هكذا يبدو الوضع في النبطية بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر

LBCI
منوعات
2026-04-20

"كثير من الرجال يشعرون بالتهديد من المديرة المرأة"... ودراسة حديثة تكشف الأسباب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:05

هكذا يبدو الوضع في النبطية بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر

LBCI
أمن وقضاء
14:55

حال من الترقب بعد التفجيرات الإسرائيلية في تلة علي الطاهر... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
14:49

إسرائيل تدمّر البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

هكذا بدأت المرحلة الجديدة لتوسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

لما الـAI يبلّش يعمل الشغل عنّا… GPT-6 Astra

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

من أمام مبنى بلدية جونية... إنطلاق الحفل الإفتتاحي لرالي لبنان الدولي الـ٤٨

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

تشريج الأيام يشعل مواقع التواصل... ولا قرار بعد

LBCI
أمن وقضاء
13:30

تسيير دوريات أمنية في النبطية... وارتياح شعبي للخطوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الانتخابات الإسرائيلية تقترب... وارتفاع حال التوتر على كل الجبهات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:12

الداخلية تعمّم شروط وآلية تركيب ألواح الطاقة الشمسية دون 1.5 ميغاوات

LBCI
خبر عاجل
07:41

المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي

LBCI
أخبار لبنان
04:57

في برج البراجنة وبسبب خلافات مادية... أطلق النار على والده فأرداه قتيلاً وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
أخبار لبنان
13:35

"الطاقة" أوضحت اللغط حول بعض نقاط قرار تنظيم تركيب ألواح الطاقة لأقل من 1.5 ميغاوات

LBCI
أمن وقضاء
11:45

تدابير سير لمدة ثلاثة أيام تزامنًا مع إقامة رالي لبنان الدولي الـ48

LBCI
أخبار لبنان
02:56

السفارة الأميركيّة في بيروت: جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات... وقرارات الحرب والسلم بيد الدولة

LBCI
أخبار لبنان
03:09

طقس مستقر وحار قليلًا خلال الأيام المقبلة...

LBCI
موضة وجمال
08:30

من الـLBCI إلى منصة Miss World... كاستينغ ملكة جمال لبنان 2026 يخطف الأنظار (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More